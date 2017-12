2000 habitants des Pyrénées Atlantiques sans électricité, en raison du passage de la tempête Bruno. En provenance du sud de l'Irlande, la tempête secoue le littoral de la Nouvelle Aquitaine. Pyrénées Atlantiques, Landes et Gironde sont toujours en alerte orange météo.

Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

Depuis mercredi matin, 2000 foyers des Pyrénées Atlantiques sont privés d'électricité. La tempête Bruno fait des siennes. Beaucoup de vent et de la pluie. Au Pays Basque on dénombre 1000 habitants sans courant électrique dans les secteurs de Bayonne, Bardos, Urt, Bergouey-Viellenave, Arraute-Charritte et Labets-Biscay. Le Béarn également est touché.

A Biarritz, les accès aux plages sont totalement interdits. Pas possible d'accéder au littoral de 09 heures à 13 heures, la marée atteignant son plus haut niveau à 11 h. A Anglet, toutes les plages sont également interdites. Même sur la promenade Victor Mendiboure, le long des plages angloyes, il n'est pas possible de marcher.

Au total, cinq départements du Sud Ouest sont touchés par la tempête Bruno.