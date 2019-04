La Côte-d'Or en ordre de bataille contre le moustique tigre

Le moustique tigre est plus petit que les autres moustique.

Dijon, France

Le département de la Côte-d'Or, l'Agence régionale de santé et la préfecture lancent un plan de lutte contre les maladies transmises par le moustique-tigre. Un plan "important, et qui concerne chacun d'entre nous", estime Lionel Grison de l'ARS.

Le moustique tigre, vecteur de maladie comme la dengue, le zika ou le chikungunya, continue sa progression en France, le moustique est implanté et actif dans 43 départements dont la Côte-d'Or.

Une site internet de signalement du moustique

"Ce moustique est plus petit que les autres, il est rayé de blanc sur son corps noir, et sa piqûre est plus douloureuse qu'un moustique traditionnelle", commence Marie Barba Vasseur, docteur à l'Agence régionale de Santé.

Pour lutter contre son expansion, chacun peut agir. "Il faut notamment vider les eaux stagnantes des jardins, comme celles des arrosoirs, des mares, ou des pneus", poursuit Lionel Grison.

Le moustique tigre est venu par le sud, notamment le long des autoroutes, certains vacanciers peuvent transporter sur eux des larves du moustique sans s'en rendre compte, celles-ci étant extrêmement petites.

Si jamais un particulier a un doute sur la présence de moustique tigre dans son voisinage, il peut faire un signalement sur www.signalement-moustique.fr.