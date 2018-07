Météo France vient de placer la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire en vigilance orange canicule. Cette vigilance orange devrait s'achever vendredi matin. D'ici là les températures pourraient atteindre entre 34 et 37 degrés dans la journée, et 20 à 22 degrés la nuit en zone urbaine.

Bourgogne, France

Sur son site Météo France Précise : ce mercredi après-midi, les températures maximales atteindront 32 à 35 degrés sur la majeure partie du pays.

La hausse des températures s'amplifiera jusqu'à vendredi avec, au plus chaud de l'après-midi, des températures atteignant 34 à 37 degrés sur les départements en vigilance orange, localement 38 degrés en moyenne et basse vallée du Rhône.

Les nuits seront de plus en plus chaudes, avec des températures minimales souvent comprises entre 20 et 22 degrés sur les zones urbaines.

Une dégradation pluvio-orageuse est attendue en fin de journée de vendredi par l'ouest et provoquera une baisse sensible des températures pour le week-end, essentiellement sur l'ouest et le nord du pays. Le pourtour méditerranéen ainsi que la vallée du Rhône devraient conserver un temps chaud.

Pour information, ces fortes chaleurs associées à un fort ensoleillement et peu de vent, sont favorables à la mise en place de pollution par ozone.

Les préfectures prennent des mesures adaptées

L'ensemble des services sanitaires des deux départements ont été mobilisés et les mesures de prévention prévues dans le plan national canicule adaptées au niveau local ont immédiatement été mises en oeuvre.

Il s'agit notamment :

● d'assurer la permanence des soins auprès des médecins de ville et la bonne réponse du système de santé,

● de mobiliser les établissements accueillant des personnes âgées et en situation de handicap pour pré - venir les risques sanitaires liés à la chaleur,

● de mobiliser les associations et services publics locaux pour permettre l'assistance aux personnes isolées et /ou à risque,

● de mettre en oeuvre des actions locales d'information sur les mesures préventives à destination des publics.

Prenez vos précautions

Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé

Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées.

Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention à la déshydratation et au coup de chaleur.

Veillez aussi sur les enfants.

Les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.

