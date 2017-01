La Côte-d'Or placée en vigilance orange neige et verglas ce samedi matin

Météo France étend son alerte orange neige et verglas à 30 départements du quart Nord Est de la France ce samedi matin. La Côte-d'Or est désormais concernée par cette vigilance.

Le premier pic de froid glacial de l'hiver, avec de possibles pluies verglaçantes, concerne désormais trente départements du quart Nord Est de la France, placés en vigilance orange à la neige et au verglas. Selon Météo France, les températures vont se situer entre "-7 et -15 degrés en plaine".

Sont concernés : l'Aisne (02), les Ardennes (08), l'Aube (10), l'Eure (27), la Côte d'Or (21), l'Eure-et-Loir (28), le Loir-et-Cher (41), le Loiret (45), la Marne (51), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), la Moselle (57), le Nord (59), l'Oise (60), l'Orne (61), le Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), la Sarthe (72), la Seine-Maritime (76), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), la Somme (80), les Vosges (88), l'Yonne (89), l'Essonne (91) et le Val-d'Oise (95).

Le Nord de la Bourgogne touché dans l'après-midi

Cette "masse d'air très froide" s'accompagne d'une perturbation venant du sud de l'Angleterre qui fait courir le risque de pluies verglaçantes. Cet "épisode dangereux" devrait toucher d'abord le Nord, le Pas-de-Calais, la Picardie et la Normandie en début de matinée samedi, avant de gagner progressivement l'Ile-de-France et la Champagne. Les départements de la Sarthe au Loiret ainsi que le nord de la Bourgogne et la Lorraine devraient être atteints dans l'après-midi.

"Cet épisode va perdurer jusque dans la soirée voire la nuit de samedi à dimanche, avant que le redoux ne soit enfin suffisant et élimine le risque de verglas", conclut Météo France.