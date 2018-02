Isère, France

Le rapport de la Cour des Comptes fait un constat, connu de tous : le climat change. La température moyenne enregistrée au Col de Porte a augmenté de 1,3 degrés en 50 ans. Chaque décennie, la hauteur moyenne de neige y diminue de 11,6 centimètres. La Cour estime que les stations en général n'apportent pas les bonnes réponses. Dans le rapport de 2011, les sages de la rue Cambon les encourageaient à privilégier un "développement durable". Sept ans plus tard, ces recommandations ont été "peu entendues" selon le nouveau rapport. La Cour s'est penchée sur la gestion de 17 stations des Alpes du Nord. Quatre sont situées en Isère : Les Deux-Alpes, Villard-Corrençon, Autrans-Méaudre, et Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Les canons à neige, "une solution partielle et onéreuse"

Selon la Cour, les gestionnaires privilégient trop souvent le court-terme et mettent en oeuvre des réponses "inadaptées" face au réchauffement climatique. L'installation de canons à neige notamment représentent "une solution partielle et onéreuse". En France, le taux d'équipement est encore loin de celui de l'Autriche (32% des stations françaises équipées, contre 70% en Autriche), mais il progresse. Si les enneigeurs sécurisent l'enneigement des stations d'altitude, soumises par ailleurs à une forte concurrence, l'analyse n'est pas la même pour les stations de basse et moyenne montagne : ici les canons ne permettent "au mieux et à un coût très élevé, que la préservation d'un enneigement minimal" sans pour autant dissuader les skieurs d'aller voir plus haut.

Cette stratégie pose aussi la question de l'approvisionnement en eau selon le rapport qui cite les chiffres de Villard-Corrençon : durant l'hiver 2014-2015, 117 000 mètres-cube d'eau potable ont été utilisés pour produire 292 000 mètres-cubes de neige. Toujours sur le volet environnemental, le rapport déplore l'absence de réflexion sur les alternatives à la voiture pour accéder aux stations. Sur ce point, les auteurs reconnaissent que le législateur n'encourage pas vraiment de telles démarches.

La nécessaire diversification des activités

La Cour des comptes note par ailleurs que le marché du ski est arrivé à maturité et qu'en France il y a moins de skieurs au sein des jeunes générations. Dans le futur, le ski et les sports de neige ne seront "plus l'unique ressource" des stations qui devront donc s'adapter en proposant d'autres activités tout au long de l'année. C'est particulièrement vrai pour les stations de faible altitude déjà fragilisées par le déficit d'enneigement des dernières saisons. La Cour encourage ainsi les stations les plus vulnérables face au changement climatique comme Saint-Pierre-de-Chartreuse à "envisager une reconversion plus complète de leur offre touristique". Il convient donc diversifier les activités tout au long de l'année.

La question de la gouvernance

Le rapport constate aussi une "asymétrie dans les relations" entre les autorités organisatrices d'un côté (essentiellement des petites communes), et les gestionnaires (des entreprises privées). En clair, les élus locaux n'ont pas assez de poids face aux géants de l'industrie des remontées mécaniques comme par exemple la Compagnie des Alpes. En 2011 déjà la Cour des comptes enjoignait aux communes de se regrouper. Une préconisation pas suffisamment suivie constatent les auteurs du rapport.

LES RÉACTIONS

Pour Pierre Balme, le maire des Deux-Alpes, la question de la gouvernance mérite d'être posée. Il estime que les communes doivent se regrouper à l'échelle du massif pour permettre une meilleure cohérence dans la gestion des domaines, ce qui est partiellement le cas sur son territoire (les Deux-Alpes sont issues de la fusion récente entre Mont-de-Lans et Venosc ; mais le domaine skiable va jusqu'à Saint-Christophe-en-Oisans). En ce qui concerne la neige de culture, son avis diverge de celui de la Cour des Comptes, sceptique sur l'efficacité des enneigeurs :

La saison d'hiver est quand même la plus longue (...). La neige de culture est l'assurance-vie de nos stations - Pierre Balme, maire des Deux-Alpes.

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans, défend elle aussi la neige de culture que finance par ailleurs le Conseil départemental de l'Isère dont elle est la vice-présidente :

Les domaines skiables en Isère sont couverts à 27% par la neige de culture alors que nos amis autrichiens sont à 70% (...) et que les projets des stations du département porteraient le périmètre à 42%. Donc on est bien loin de ce que font les autres pays ! Chantal Carlioz, vice-présidente du Conseil départemental de l'Isère et maire de Villard-de-Lans

Et la vice-présidente du département de revendiquer une position "darwinienne" qui consiste à "accompagner les communes pour qu'elles s'adaptent", y compris au travers d'aides à la diversification des activités comme le préconise par ailleurs le rapport.

Cette diversification des activités est une nécessité reconnaît pour sa part Denis Séjourné, président de la communauté de commune "Cœur de Chartreuse", et à ce titre également président de la station de Saint-Pierre-de-Chartreuse, fragilisée par plusieurs hivers déficitaires.

On ne plus miser sur le tout ski puisqu'on ne sait pas quelles conditions climatiques on aura sur l'hiver. On a de la chance d'avoir une bonne saison cette année, mais on a eu une mauvaise saison l'année dernière en terme d'enneigement. Il nous faut donc aujourd'hui trouver des activités nouvelles pour faire vivre la station et faire venir des touristes - Denis Séjourné, président de la communauté de communes Cœur de Chartreuse

La station de moyenne montagne (de 900 à 1 800 mètres d'altitude) a déjà entamé la réflexion autour du VTT de descente (et sa variante le Fatbike qui roule sur la neige) et envisage d'installer une patinoire synthétique.