En quelques jours, les habitants du pourtour de la Seine ont vu l'eau monter jusque dans leur jardin et se préparent à la deuxième vague de crue cette semaine. Une montée d'eau comparable à celle de 2001 y est attendue.

Vernon, France

5,77 mètres d'eau. C'est la hauteur de la Seine dans le secteur de Vernon, dans l'Eure, attendue en milieu de semaine. Un spectacle de plus pour ces nombreux Vernonnais qui en profitent pour prendre des photos depuis le début de la crue, un cauchemar pour d'autres qui mettent à l'abri leurs machines à laver et vivent dans l'inquiétude, comme dans le quartier de l'île Saint-Jean.

"La valise est prête pour partir à la dernière minute"

Au centre de loisir des Tourelles sur l'île Saint-Jean, il reste une locataire permanente : Séverine Guerbaa, directrice adjointe qui s'occupe du gardiennage. Elle y vit avec son mari et voit l'eau monter depuis mercredi. "Oui, honnêtement, ça m'inquiète, on surveille l'eau qui monte, même la nuit quand on se réveille", affirme celle qui prend aussi soin des sept poneys du centre.

"On s'organise pour éviter de tout avoir à faire dans l'urgence, si l'eau monte trop vite, pour la sécurité des poneys et des voitures (...) mais la valise est quand même prête pour partir à la dernière minute en cas de problème", explique Séverine.

Le boxe des poneys prend l'eau chez Séverine sur l'île Saint-Jean. © Radio France - Victoria Koussa

ECOUTEZ - Reportage chez Séverine, sur l'île Saint-Jean. Copier

Un spectacle pour les amoureux de la nature

"C'est vrai que c'est beau, toute cette eau, mais on s'en passerait bien", souffle Séverine Guerbaa, habitante de l'île Saint-Jean, l'une des zones les plus touchées par la crue à Vernon, dans la Boucle Seine. Tandis que de l'autre côté de la Seine, au niveau du mail Anatole France, des dizaines de badauds sont subjugués par la scène - et la Seine.

"On voit même _des cormorans nager_, c'est splendide", raconte Isabelle, une Vernonnaise, accompagnée de Jean-Marie, fou des cours d'eau. Il enlève même ses chaussures pour marcher pieds nus sur le chemin désormais inondé. Un bon cru ? "C'est froid et ça fait mal aux chevilles", avoue quand même le spécialiste, avec le sourire.