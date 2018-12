La création d'un collectif pour préserver le bocage mayennais

Saint-Denis-de-Gastines, France

Les comportements doivent changer et cela s'adresse aussi bien aux agriculteurs qu'aux citoyens. Car la préservation du bocage mayennais est un enjeu essentiel pour Jean-Marie Lalloz, le coordinateur du Collectif Bocage 53 : "l'idée c'est de mettre tout en commun pour pouvoir avoir un impact réel sur ce qui est constaté c'est-à-dire un échec de la protection du bocage depuis 50 ans malgré de bonnes intentions. Le bocage c'est un des éléments qui permettra de lutter contre le réchauffement climatique et ensuite de sauver la planète".

En Mayenne, les agriculteurs prennent peu à peu conscience des enjeux mais il y a encore des progrès à faire précise-t-il. Cela dit, avant même de faire connaissance avec le collectif, certains agriculteurs ont déjà fait la transition vers une agriculture plus responsable. Christophe Piquet est agriculteur à Azé : "ça m'était devenu insupportable d'utiliser des produits avec des têtes de mort sur les bidons. L'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est plus possible avec la pollution de l'air, de la terre, de l'eau".

Pour le Collectif Bocage 53, les agriculteurs ne sont pas les seuls à devoir agir. La préservation des haies bocagères est aussi l'affaire des propriétaires de terrains en Mayenne.

