La Creuse au régime sec au mois d'octobre !

Le mois d'octobre a été particulièrement sec en Creuse. Il est tombé entre 25 à 40 millimètres d'eau. Cela représente 40 % seulement de la pluviométrie habituelle pour un mois d'octobre.

On a pas beaucoup sorti le parapluie au mois d'octobre en Creuse. Il a plu entre 25 à 40 millimètres d'eau, c'est 40 % seulement de la pluviométrie moyenne en cette période de l'année ! Octobre 2017 restera dans les annales comme un mois particulièrement sec sans toutefois battre des records. Octobre 1985 avait été bien plus sec : il était tombé 8 millimètres d'eau seulement à Guéret contre 33 cette année. Mais c'est à La Courtine que la pluie s'était faite encore plus rare : 4 millimètres en 1985 contre 35 en 2017.

2017 déficitaire en eau mais pas catastrophique

Depuis le début de cette année 2017, le déficit en eau est de 14%. Il est tombé 120 millimètres d'eau de moins que ce qui tombe habituellement sur cette période de début janvier à fin octobre. En fait, il manque plus d'un mois de précipitations sur dix mois. C'est un déficit d'eau certes mais qui n'est pas catastrophique grâce notamment à un mois de septembre arrosé. Dans certains secteurs, du côté de Dun-le-Palestel et de La Souterraine, il est tombé deux fois plus de pluie que la normale.