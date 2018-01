La Creuse patauge en raison des fortes pluies

Par Alain Ginestet, France Bleu Creuse

Ce début d'année 2018 est très arrosé, partout en France. Et la Creuse n'y échappe pas: le département n'est qu'en vigilance jaune, mais certains cours d'eau ont beaucoup gonflé, et le par endroit les sols n'absorbent plus l'excès de pluie.