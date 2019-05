La Creuse toujours en alerte sécheresse

Vous trouvez ce mois de mai pluvieux ? Et bien vous vous trompez ! Il a moins plu qu'un mois de mai normal. A Boussac par exemple, il n'est tombé que 40 mm de pluie, c'est le plus bas niveau relevé et jusqu'à 75 mm à La Souterraine. Les précipitations sont inférieures à la normale sur 10 des 11 mois passés. "Il faudrait qu'il pleuve entre 40 à 50 millimètres d'ici la fin du mois, explique Olivier Mandeix, pour qu'on atteigne les normales". Et ce qui inquiète le plus ce climatologue à Météo France, "c'est que le déficit en eau se creuse petit à petit".

Des cours d'eau toujours bas

Normalement au mois de mai, les rivières sont bien plus hautes. La petite Creuse, qui passe à Boussac, est par exemple à 20 % de son débit habituel à cette saison. Et selon le comité sécheresse qui s'est réunit en début de semaine, les niveaux des cours d'eau sont équivalents à ceux que l'on rencontre habituellement au mois de juillet voire août à l'est et au nord du département. Les eaux souterraines enregistrent elles aussi des niveaux très bas par rapport aux valeurs habituellement relevées à cette période de l'année.

L'alerte sécheresse maintenue

Face à cette situation, la Préfète de la Creuse a décidé de proroger jusqu'au 30 juin l'arrêté du 19 avril qui instituait des restrictions d'usage de l'eau. Et Magali Debatte en appelle à la conscience citoyenne de chacun.

Rappel de quelques interdictions