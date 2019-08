La dangereuse montagne corse

Corse, France

Les deux épisodes orageux du mois de juillet ont particulièrement contribué à la situation favorable des bassins hydrologiques insulaires. Des orages qui ont fait grossir les fleuves de façon exceptionnelle, jusqu'à 300 fois le débit normal pour certains cours d'eau le week-end dernier. Une situation qui peut aussi avoir des conséquences dramatiques, en cas de fortes crues, on a tous en mémoire le drame du canyon du Zoicu, l'an passé. D'autant que les pratiquants de la montagne sont de plus en plus nombreux et pas forcément conscients des risques.

Cinq personnes ont perdu la vie le 1er Août 2018 dans l’accident du canyon du Zoicu à Soccia © Maxppp - maxppp

80 à 90 % des accidents dus à l’inconscience ou à l’imprudence

Paul-André Acquaviva, président de la ligue corse de montagne : « Encadré par des professionnels il y a très peu d’accidents. Évidemment quand il y en a un comme l’an dernier il touche toutes les consciences, mais en réalité c’est beaucoup les gens qui vont individuellement en montagne…Les services de secours ne sont pas faits pour aller chercher en permanence des imprudents mal équipés qui n’écoutent même pas la météo. 80 à 90 % des accidents sont dus à l’inconscience ou à l’imprudence de ces nouveaux pratiquants.»

