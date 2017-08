La déchetterie de Bissy à Chambéry, championne du recyclage d'ampoules

Joli palmarès pour la déchetterie de Bissy à Chambéry. En 2016, 2 321 kilos de lampes ont été recyclés. C'est le meilleur point de collecte de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La déchetterie de Bissy à Chambéry a surpassé celles de Lyon ou Vienne. En 2016, les habitants de l'agglomération chambérienne ont ramené 2 321 kilos de lampes usagées. Ce chiffre en fait le meilleur point de collecte de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Une conscience écologique un peu plus élevée

Les voitures défilent dans cette déchetterie, la plus importante en Savoie. Certaines s'arrêtent devant un local. À l'intérieur, il y a deux gros bacs rouges : l'un pour les néons, l'autre pour les ampoules à basse consommation.

Marc, un habitant de Chambéry, est venu apporter ses lampes usagées. "C'est pour l'écologie, dit-il. Je les ramène quasiment systématiquement". Affublé dans son gilet jaune fluo, Patrick constate aussi que les habitants sont de plus en plus sensibles au recyclage des ampoules : "Malgré le fait que les professionnels ne ramènent plus de lampes chez nous, les bacs continuent de se remplir autant."

Les bacs sont vidés une fois par mois. © Radio France - Willy Moreau

Que deviennent les ampoules ?

Cependant, peu d'entre eux connaissent le parcours de l'ampoule, une fois déposée dans les bacs de recyclage. Vanessa Montagne, la directrice des partenariats chez Récylum, l'éco-organisme chargé de recycler les lampes usagées, nous l'explique :