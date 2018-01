Alsace, France

Le Rhin a atteint son pic de crue "décennale" à 18h mardi soir. La mise en eau du polder d'Ersein "s’est bien déroulée et a joué pleinement son rôle. Elle a participé à l’écrêtement du pic de crue du Rhin", explique la préfecture du Bas-Rhin dans son communiqué.

La navigation des bateaux a pu reprendre ce mercredi matin. A 12h, les opérations de vidange du polder d'Erstein ont même débuté. Le site restera encore fermé au public le temps d'effectuer les vérifications nécessaires sur les digues et les ouvrages.

Au vu des débits actuels du Rhin et en application convention franco-allemande du 6 .12.1982 pour la rétention des crues du Rhin, le Préfet de la région Grand Est, Préfet du Bas-Rhin, a pris la décision de vidanger le polder d'Erstein ce jour . Infos :https://t.co/5tChNecMZIpic.twitter.com/3n3CSoMMJL — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) January 24, 2018

Selon Voies navigables de France, des pics de débit de 3.350 m3/s et 3.650 m3/s ont été observés respectivement à Bâle et Strasbourg et une pointe de près de 4 060 m3/s à Maxau (Allemagne).

A Strasbourg, un pic de 170 m3/s a été recensé sur l'Ill à l’aval de Strasbourg dans la journée du mardi 23 janvier, le débit normal en hiver étant plutôt autour de 70 m3/s. Les navettes fluviales de Batorama sont à l'arrêt depuis le 19 janvier.