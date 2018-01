Pierrefitte, France

C'est une bonne nouvelle pour les 330 habitants de Pierrefitte. La dépollution du site de destruction de munitions doit commencer d'ici la fin du mois. C'est ce qu'assure la Préfecture des Deux-Sèvres. Un état des lieux a été fait ce jeudi 19 janvier, et les pelleteuses arrivent "pour commencer les terrassements", indique le maire de Pierrefitte Claude Moriceau. Des années que, sur place, tout le monde attend ça, à l'image de Christian, 78 ans. "Y'en a marre, il y a plus de 20 ans que ce truc-là dure et on nous roule dans la farine tout le temps", lance le retraité.

L'activité a été arrêtée sur le site en 1999

Le dossier, en effet, ne date pas d'hier. La Société française de récupération des munitions, la SFRM, s'est installée sur ce terrain privé de 16 hectares en 1968. L'activité de destruction des déchets de munitions militaires s'est arrêtée en 1999, à la suite d'une affaire de dissimulation de munitions par l'ex-responsable du site. En 2006, la société est liquidée. L'Etat, par l'intermédiaire de l'ADEME (l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), reprend en main le dossier en 2011 et, sept ans plus tard, la dépollution va donc enfin commencer.

Installation d'un parc de panneaux photovoltaïques

"Les choses finissent par aboutir, c'est déjà très heureux", se réjouit le maire qui déplore tout de même "la _lenteur administrative_". D'après l'élu, il reste aujourd'hui "300 tonnes d'obus théoriquement vide mais on ne peut pas le garantir. Et puis on sait ce qu'il y a sur le site, mais en dessous...", souligne-t-il. Ce qui pose la question de la sécurité, surtout qu'il y a des trous dans le grillage censé protéger la zone et parfois des intrusions.

Claude Moriceau, le maire de Pierrefitte, devant un tas d'obus abandonnés © Radio France - Noémie Guillotin

La durée du chantier de dépollution est estimée à une année avec un coût maximum de 3,9 millions euros. Le site de destruction de munitions doit ensuite connaître une seconde vie. Il deviendra un parc de panneaux photovoltaïques.