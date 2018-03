L'hiver qui se termine officiellement ce lundi a été marqué par la pluie en Dordogne. Dans le Nord du département, c'est même le deuxième voire le troisième le plus pluvieux depuis les années 70.

Dordogne, France

La déprime hivernale est bientôt terminée. Le temps maussade en Dordogne devrait petit à petit laisser place au soleil. Le département a connu l'un des hivers les plus pluvieux depuis quarante ans.

Le Nord du département davantage touché

"La Coquille ou encore Brantôme ont connu le deuxième voire le troisième hiver le plus arrosé depuis les années 70", explique Marie-Claire Sagnet, responsable du centre météorologique d'Agen. "On observe, rajoute-t-elle, des cumuls d'eau de 260 mm dans le Bergeracois à plus de 500 mm dans le Nontronnais".

En revanche, les températures se situent dans les normales de saison. "Si on fait une moyenne sur tout l'hiver, c'est conforme à la normale. Par contre, nous avons connu des contrastes. Le mois de janvier a été marqué par la douceur et le mois de février a été froid", observe Marie-Claire Sagnet. Le gel a été visible 25 à 32 jours cet hiver.

Un déficit de soleil

Si la pluie a joué les prolongations, le soleil s'est montré timide cet hiver. Marie-Claire Sagnet fait les comptes : "On devrait avoir environ 270 heures de soleil sur les trois mois d'hiver mais on n'a que 200 heures cette année. Cela fait 20 à 25% de déficit."

Le mois de mars n'est pas encore terminé mais il a déjà atteint la normale des précipitations.

Des nappes phréatiques dans la moyenne

Les nappes phréatiques du département sont à des niveaux normaux. Les pluies ont simplement comblé le retard de la fin d'année comme l'explique Nathalie Jacquemin, hydrogéologue au conseil général : "Le niveau était inquiétant jusqu'à décembre. Depuis le début de l'année, les pluies sont constantes et elles permettent de continuer la réalimentation des nappes superficielles et profondes."

Faut-il craindre une sécheresse comme celle connue l'été dernier ? "C'est encore trop tôt pour le dire, confie Nathalie Jacquemin. On va partir sur de bonnes bases grâce aux pluies de mars. Après autour de Bergerac, il a moins plu et les nappes sont un peu basse. Puis les nappes profondes mettent plus de temps pour se réalimenter. Il faut donc attendre encore un peu pour qu'elles retrouvent un niveau optimal".