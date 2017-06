La Dordogne en vigilance rouge aux pollens de graminées

Le département est placé en vigilance orange aux pollens de graminées, ces longues herbes jusqu'à ce jeudi par le réseau national de surveillance aérobiologique. Pour les allergiques c'est une période très difficile.

En ce moment, les éternuements d'Anais la réveillent toutes les nuits. "J'ai toujours avec un paquet de mouchoirs avec moi !", raconte Anais, agacée. Cette allergique à différents pollens vit un enfer ce printemps. Elle a la gorge qui gratte, les yeux et éternue régulièrement. La Dordogne est placée en vigilance rouge aux pollens de graminées, ces longues herbes qu'on voit un peu partout. Mais Anais n'est pas la seule, 2 millions de Français sont allergiques et ça va s'empirer.

"Parfois j'aimerais m'arracher les yeux pour gratter derrière !" - Anaïs, allergique.

1 français sur 2 allergique en 2050

Selon le docteur Granger, allergologue a l'hôpital de Perigueux, en 2050 la moitié des français seront allergiques contre 15 à 30% aujourd'hui et 5% en 1970. Et voilà tout le paradoxe. Ces allergies sont du à notre alimentation trop saine. "Notre environnement actuel nous met dans une trop bonne hygiène notamment alimentaire, explique le spécialiste. On a plus de risque de créer des anticorps pour combattre n'importe quel allergène ou aliment comme la cacahuète par exemple parce que notre corps n'y a jamais été confronté auparavant et n'a pas pu le tolérer dès le plus jeune âge."

La Dordogne est placée en vigilance rouge aux pollens de graminées jusqu'au 23 juin. © Radio France - Capture d'écran RNSA

Quelques conseils donc pour minimiser les désagréments : se laver les mains, le nez, les yeux et se laver les cheveux fréquemment.