La Dordogne manque d'eau et redoute la sécheresse

La Dordogne manque de pluie. La situation en deviendrait même alarmante. Cette période d’aridité perdure depuis l'été dernier. En décembre et en janvier il a manqué entre 70 et 80 % de précipitations dans le département. Les ressources en eau des sols sont faibles et ce manque aura un impact environnemental sur les saisons prochaines.

Deuxième période la plus sèche depuis 1950 à Bergerac

"L'an dernier il avait beaucoup plu en janvier et février et la nature avait pu puiser dans les réserves. S'il ne pleut pas dans les deux prochains mois, quand la nature va se mettre en activité on va vivre une situation de sécheresse très sévère et ça va se voir dans la nature," explique Rémi Rinck chef du centre Meteo France d'Agen. "Depuis le 1er juillet et jusqu'à la fin février à Bergerac on vit la période la deuxième période la plus sèche depuis 1950. Un tel manque d'eau c'est arrivé une fois entre 1989 et 1990," souligne le prévisionniste.