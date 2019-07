Dordogne ; le préfet demande aux Périgourdins de faire attention à leur consommation d'eau

24000 Périgueux, France

Le département de la Dordogne a été placé en alerte rouge pour la sécheresse ce mardi matin. La situation est très contrastée, entre le Nord encore préservé et le Sud du département, où plusieurs petits cours d'eau sont interdits de prélèvement partiel ou total par arrêté préfectoral à partir du 19 juillet 8h.

Tardoire,Sauvanie, Vern, Chironde/Coly, Nauze, Eyraud et Dordogne aval : ALERTE (interdiction de prélèvement = 1 jour par semaine)

Bandiat, Boulou, Crempse, Beune, Borrèze et Bournègue : ALERTE RENFORCEE (interdiction de prélèvement = 3,5 jours par semaine)

Belle, Beauronne de Chancelade, Cern, Céou amont et aval, Enéa, Germaine, Melve, Lizabel, Seignal, Tournefeuille, Couze/Couzeau,Caudeau/Louyre, Estrop, Lidoire, Gardonnette, Conne, Dropt amont et Banège : CRISE (interdiction totale de prélèvement pour tous les usages non prioritaires).

Des cours d'eau commencent à souffrir dans le Sud de la Dordogne

Dans ces cours d'eau, il y a une interdiction totale de prélèvement pour tous les usages non prioritaires ( on peut encore par exemple y abreuver les bêtes). Le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat précise qu'il n'y a pas pour le moment d'interdiction générale: " La situation est très diversifiée entre le Nord et le Sud et les nappes phréatiques ont un bon niveau".

Le préfet appelle les Périgourdins à limiter leur consommation d'eau

Toutefois si il ne pleut pas d'ici une semaine, le préfet pourrait être amené à prendre une mesure d'interdiction générale du prélèvement de l'eau dans les cours d'eau sur l'ensemble du département. Le comité de suivi sécheresse se réunira désormais toutes les semaines et non tous les quinze jours comme jusqu'à présent. Le préfet lui, appelle les particuliers et les collectivités à faire preuve de civisme en limitant leur consommation d'eau. Cela concerne notamment le remplissage des piscines, le lavage des voitures et l'arrosage des jardins.

La carte des restrictions en Dordogne - Préfecture de la Dordogne - DR

Le détail des mesures de limitation des usages de l'eau est consultable dans les mairies concernées, sur le site de la préfecture de la Dordogne et sur le site du ministère, propluvia.

Certaines communes peuvent par ailleurs prendre elles-mêmes des arrêtés de restriction en matière de consommation de l'eau.