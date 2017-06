La Dordogne et douze autres départements placés en vigilance orange aux orages

Comme douze autres départements, la Dordogne a été placée en vigilance orange aux orages ce mardi matin. Prudence.

La Dordogne a été placée en vigilance orange aux orages ce mardi 27 juin par Météo France. Une alerte qui couvre douze autres départements, l'Aveyron, la Corrèze, la Haute-Garonne , le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Des orages attendus dans l'après-midi

D'après Météo France, qui maintient pour le moment son alerte jusqu'à mercredi minuit, il existe un risque de "'phénomène violent". Les orages ne devraient pas toucher notre département avant le milieu d'après-midi. Ils vont d'abord se développer sur le nord de l'Espagne et le Golfe de Gascogne et se déplaceront ensuite vers le Massif Central. De violentes averses, des rafales de vent et même de la grêle sont attendues. Restez vigilants sur la route et protégez vos appareils électriques.