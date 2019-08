La Drôme en vigilance météo orange aux orages pour la fin de journée ce dimanche

Le phénomène orageux devrait s'étendre sur la Drôme entre 16h et 22h ce dimanche d'après les prévisions de Météo France.

Drôme, France

Météo France vient de placer la Drôme en vigilance orange aux orages, ainsi que l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Le phénomène devrait débuter aux alentours de 16h ce dimanche, et pourrait être violent.

La perturbation météo va progresser lentement vers l'Est tout au long de la journée. Des orages qui touchent ce dimanche matin le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme vont ainsi gagner l'Ardèche, la Loire, le Rhône et l'Ain en vigilance jaune.

Rafales de vent, grêle et fortes précipitations

Sur les quatre départements en vigilance orange, des orages se développeront ce dimanche après-midi dans un environnement chaud. Il fait localement entre 32 et 34°C sur le Diois par exemple. "Des phénomènes violents sont à craindre" explique Météo France : fortes rafales de vent localement supérieures à 100 km/h, grêle et intensités de précipitation très marquées de l'ordre de 10 à 20 mm en un quart d'heure.

Les orages devraient se dissiper vers 22h d'après les prévisions.