Valence, France

35 à 37 degrés ce jeudi en plaine dans la Drôme

Le département de la Drôme est en vigilance orange à la canicule depuis ce jeudi 16h. La nuit de jeudi à vendredi sera chaude dans la Vallée du Rhône , il est prévu de 20 à 22 degrés , de 18 à 20 degrés ailleurs.

La journée de jeudi sera aussi très chaude avec des maximales comprises entre 35 et 37 degrés en plaine mais le pic de chaleur est attendu vendredi. Les températures devraient baisser à partir de samedi mais les fortes chaleurs risquent de revenir la semaine prochaine.

Rappel des conseils utiles pour les personnes fragiles et leur entourage (personnes âgées, personnes handicapées ou malades à domicile, personnes dépendantes, femmes enceintes…)

– Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif et ne buvez pas d’alcool ;

– Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

– Mangez en quantité suffisante ; – Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...) ;

- Évitez les efforts physiques au maximum et si vous devez pratiquer une activité physique, mouillez votre t-shirt et votre casquette et renouveler fréquemment l’opération ;

- Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ; – Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide.