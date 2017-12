La Drôme et l'Ardèche en vigilance météo orange neige et verglas

La Drôme et l'Ardèche sont en vigilance météo orange à la neige et au verglas. Le phénomène devrait surtout se concentrer entre la fin de nuit et le milieu de matinée ce dimanche.

Une perturbation arrive par l'Ouest en fin de nuit. De la neige est attendue à partir de 5h du matin d'après les prévisions de Météofrance. On pourrait avoir plus de 5 cm vers la Basse Ardèche et 2 à 3 cm sur le Sud de la Vallée du Rhône, entre Valence et Montélimar. La neige sera plus abondante sur les reliefs, côté Diois notamment.

Au bout de quelques heures, la neige va laisser place à des pluies. Et c'est le verglas qui inquiète le plus, la pluie tombant sur des sols froids et gelés. Les pluies verglaçantes tomberont d'abord sur le Nord de nos deux départements, avant de gagner les parties plus au Sud en fin de matinée dimanche.

Dans le Diois, il pourrait neiger jusqu'en soirée d'après Météofrance.