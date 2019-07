La Drôme et l'Ardèche en vigilance météo pour des orages

Météo France a activé une vigilance météo orange aux orages sur la Drôme et l'Ardèche ce samedi à 11h. Vigilance valable jusqu'à dimanche matin.

La Drôme et l'Ardèche en vigilance météo orange aux orages ce samedi

Drôme, France

L'épisode orageux devrait débuter aux alentours de 16h ce samedi.

Dans son bulletin, Météo France précise que sur les Alpes, la Drôme et le sud de l'Ardèche le risque orageux le plus marqué ne se produira qu'en cours de nuit prochaine.

"En règle générale, tous ces orages sont susceptibles de donner de fortes rafales de vent (80 à 100 km/h localement plus), de la grêle parfois de gros diamètre, et des intensités de pluie fortes. Le risque de cumuls importants est plus limité" écrivent les prévisionnistes.