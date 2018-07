La Drôme et l'Ardèche en vigilance orange aux orages

Par Victor Vasseur, France Bleu Drôme-Ardèche

Dix-huit départements d'Occitanie et d'Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance orange, dont la Drôme et l'Ardèche. Selon Météo France, des orages violents sont attendus à partir de ce début d'après-midi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et durant la nuit.