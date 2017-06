La Drôme et l'Ardèche placés en vigilance orange pour cause de canicule

Pour cette fin de semaine, les températures devraient dépasser les seuils prévus par Météo France pour déclencher la vigilance orange. Jusqu'à 37° en journée.

Les seuils en Drôme et en Ardèche

Pour passer en vigilance orange, il faut que pendant trois jours les températures maximales soient de plus de 35° et que les minimales ne descendent pas en dessous de 20°. Ce sera le cas pour cette fin de semaine dans nos deux départements. Météo France prévoit des températures la nuit de 21° et des températures diurnes de 36 voire 37°.

La carte de Météo France ce mercredi 21 Juin à 16H - Météo France

Les premières restrictions d'eau en Ardèche

En Ardèche le débit moyen des rivières du Nord comme du Sud est inférieur de 20% au débit observé habituellement à cette période de l'année. Le Préfet de l'Ardèche a donc déclenché le niveau 2 du plan sécheresse qui en compte 4. Il est interdit de laver sa voiture en dehors des stations. Vous pouvez arroser vos jardins et pelouses de 20H à 9H. Idem pour les stades. les prélèvements dans les cours d'eau sont globalement interdits pour le remplissage des plans d'eau ou des piscines Ces restrictions d'eau ne concernent pas les cours d'eau qui sont situés sur le bassin versant de la Loire. Les températures devraient baisser significativement à partir de lundi.