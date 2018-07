Arcachon, France

Concernant la Dune du Pilat, il va falloir une fois de plus réactualiser les manuels de géographie. Son sommet culmine à 106,6 mètres, selon les nouvelles données publiées mercredi 25 juillet par l'Observatoire de la Côte Aquitaine. La plus haute dune d'Europe est plus petite que l'an dernier de 3,9 mètres puisqu'elle avait été enregistrée à 110,5 mètres. "C'est un objet géologique vivant qui se déplace au gré des vents et des marées", explique sur France Bleu Cyril Mallet, ingénieur en risques côtiers pour l'Observatoire de la Côte Aquitaine avant de rappeler que "pendant l'hiver 2017/2018, il y a eu beaucoup de vents et de tempêtes qui font que le sommet a baissé".

La dune s'éloigne de la mer

Le monument de sable girondin situé à l'entrée du Bassin d'Arcachon est mesuré chaque année depuis 2002. Cette nouvelle altitude de 106,6 mètres est la plus basse enregistrée depuis une dizaine d'années. Par exemple, le gigantesque tas de sable mesurait 108,9 mètres de haut en 2011, 109,2 mètres en 2016 et 110,5 mètres en 2017. "Cela ne veut pas dire que cette baisse va être durable les années suivantes mais globalement la dune va continuer à se déplacer vers l'intérieur des terres, prévient Cyril Mallet. Les grains de sables sont transportés par le vent de la mer vers la terre."

L'évolution de la Dune du Pilat entre 2017 et 2018. - Observatoire de la Côte Aquitaine

Même si il est plus petit que l'an dernier, le site le plus visité de Nouvelle-Aquitaine avec deux millions de personnes reste très impressionnant. Il s'étend sur "2,9 km de long et 616 mètres de large", selon ces dernières données.