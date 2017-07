La Dune du Pilat dépasse les 110 mètres de haut, elle a gagné 1,30 m en un an

Les experts de l’Observatoire de la Côte Aquitaine ont effectué de nouveaux relevés. Le point culminant de la Dune du Pilat s'élève désormais à 110,5 mètres. C'est 1,30 m de plus que lors des relevés effectués en 2016.

La Dune du Pilat, foulée chaque année par plus de deux millions de visiteurs, est en mouvement perpétuel. Deux mouvements principaux se conjuguent. La dune prend ou perd de la hauteur. Elle "avance" également vers l'intérieur des terres et vers la forêt. Plusieurs explications à ces mouvement. Il y a bien sûr comme sur toute la côte Atlantique le phénomène de l'érosion qui grignote le trait de côte. La Dune reculait ainsi ces dernières années de quatre mètres chaque année sur sa partie nord. Ce phénomène, selon les experts de l'Observatoire de la Côte Aquitaine, a tendance à se stabiliser. En revanche, l'érosion est plus marquée désormais sur la partie sud de la dune. La hauteur du site est, elle, soumise au vent. Elle peut varier d'ailleurs assez rapidement. La preuve. Les spécialistes qui parcourent l’équivalent de 7 fois la montée de la dune en une journée pour effectuer leurs relevés l'avaient mesurée à 109,2 mètres en 2016. Cet été, la Dune du Pilat a gagné 1,30 m et atteint désormais 110,5 mètres.