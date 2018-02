Notre-Dame-des-Landes, France

Le rassemblement avait été annoncé avant même l'abandon du transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, sans en savoir quelle en serait la teneur. Elle sera donc festive !

Plusieurs milliers d'opposants vont se retrouver sur la Zad ce samedi après-midi pour fêter l'abandon du projet. Ils viennent de toute la France et même de l'étranger. Une cinquantaine de cars sont attendu pour ce défilé "carnavalesque" à l'issue duquel une effigie de l'ex-aéroport sera brûlée.

#NDDL les bénévoles attendent la cinquantaine de bus venus de toute la France pic.twitter.com/VwtOhNv5uE — Anne Patinec (@AnnePatinec) February 10, 2018

Il faut un gel de la situation pendant deux ou trois ans le temps de remettre à plat toutes les questions de propriétés et d'usages

Au-delà de la fête, les opposants historiques, les agriculteurs, les occupants de la Zad et leurs soutiens veulent montrer qu'ils continuent d'être unis et mobilisés, même après l'abandon du projet. Et que c'est ensemble qu'ils veulent monter un projet d'avenir pour ce territoire explique Cyrille Bouligand, un des agriculteurs du collectif Copains : "on demande que ce soit une entité issue du mouvement qui gère ce territoire. Pour ça, il ne faut pas qu'il y ait d'expulsion. Il faut que ce soit serein avec un gel de la situation pendant deux ou trois ans, le temps qu'on remette à plat toutes les questions de propriétés et d'usages et qu'on crée une entité qui corresponde à nos envies pour demain".

Une délégation comprenant les différentes composantes de la lutte anti-aéroport est prête à dialoguer avec l'État. Cet habitant de la Zad est convaincu qu'il y a des choses à inventer : "nous on a pas envie que le sens, très particulier, des formes d'organisation et d'habitat qu'on a trouvé ici, qui ont un sens éthique et politique particulier, on n'a pas envie que ça, ça se perde." Mais tous les occupants de la Zad ne soutiennent pas cette volonté d'unité. Une poignée de Zadistes radicaux refuse tout dialogue et le retour à l'état de droit. Ils ont décidé d'organiser une contre-fête.

Ne pas oublier les autres projets qui suscitent de vives oppositions

Ce samedi après-midi sur la Zad, lors de la calabration "officielle", il sera aussi question des "luttes sœurs" de celle de Notre-Dame-des-Landes poursuit Cyrille Bouligand : "on ne veut pas que l'abandon de NDDL soit la carte postale verte du mandat d'Emmanuel Macron. Donc, on sera là en soutien des autres luttes".

Des opposants au site d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure seront là, au projet de Center parc de Roybon en Isère également, des Belges aussi opposés à la construction d'une énorme prison, etc. Dans l'après-midi, une "grande effigie de l'ex-aéroport" doit être brûlée tout comme des maquettes d'autres projets contestés.