La fin des pesticides pour les jardiniers amateurs

Depuis le premier janvier, les pesticides sont interdits en France pour tout usage non professionnel. Vous ne pouvez donc plus en conserver non plus chez vous. Le conseil, c'est de les ramener dans une déchetterie agréée pour les recevoir.

Bourges, France

Cette interdiction concerne tous les produits contenant des molécules chimiques. Le ministère de l'agriculture a publié une liste des produits dits "bio contrôle" dont l'usage est toujours admis (comme la bouillie bordelaise par exemple). Dans le Cher, cinq fonctionnaires de l'agence française pour la biodiversité sont chargés de faire respecter cette nouvelle interdiction. Ils sont prêts à traquer les contrevenants, notamment ceux qui continuent d'utiliser ces pesticides près des lieux les plus sensibles: " On va être davantage attentif pour tout ce qui concerne _les traitements près des points d'eau notamment_, explique Patrice Von Bosterhaudt, chef de l'agence française pour la biodiversité dans le Cher. Et en fonction des éléments qu'on aura relevés sur le terrain on pourra diligenter des visites domiciliaires. Elles auront pour but de saisir les stocks de produits de traitement interdits. Si nécessaire, nous pourrons effectuer des analyses pour identifier les molécules chimiques en cause."

Patrice Von Bosterhaudt, chef de l'agence française pour la biodiversité du Cher © Radio France - Michel Benoit

Ces contrôles vont reprendre surtout au printemps, quand pousseront à nouveau les herbes folles. La peine peut aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende mais l'idée c'est surtout de mettre fin à des pratiques très polluantes et dangereuses pour la santé. Même les agriculteurs, gros utilisateurs de pesticides devront adapter leur comportement : " Un professionnel est concerné par cette évolution de la réglementation s'il utilise ces produits de traitement interdits dans un cadre privé. Prenons un exemple, détaille Patrice Von Bosterhaudt : un agriculteur qui désherberait sa cour avec un produit dont l'usage est recommandé pour le désherbage du colza, s'expose à des problèmes." Les contrevenants pourront même se voir contraints de participer à des stages de sensibilisation à l'environnement comme cela existe en matière de sécurité routière. Le plus judicieux est donc de ramener les produits de traitement interdits que vous détiendriez, en déchetterie agréée.