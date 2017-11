La fin des travaux d’enfouissement des lignes électriques à Morcenx

Après deux ans de travaux d’enfouissement, les dernières lignes électriques disparaissent du paysage Morcenais ce mardi 14 novembre. Un chantier à 950.000 euros pour Enedis.

C'est la dernière étape des travaux d'enfouissement des lignes électriques d'Enedis dans le Pays Morcenais. Ce mardi 14 novembre, les câbles aériens et les poteaux électriques qui surplombent deux ouvrages autour des lignes SNCF Bordeaux / Hendaye et Mont-de-Marsan / Morcenx vont disparaître. C'est la fin de deux ans de travaux de modernisation pour mieux supporter les tempêtes. Au total Enedis aura investi 950.000 euros sur ce chantier et posés 20 km de nouveaux câbles en souterrain.