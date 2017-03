La flavescence dorée recule en Côte-d'Or

La flavescence dorée recule en Bourgogne et particulièrement en Côte-d'Or. Cette année, les vignerons Côte-d'Orien n'ont traité aucune de leurs vignes car la maladie n'a été détectée ni en Côte-d'Or, ni dans l'Yonne.

Va-t-on vers une éradication de la flavescence dorée en Côte-d'Or ? Cette maladie de la vigne, véhiculée par un insecte nommé la cicadelle, touchait surtout la région du Macônnais, ou elle avait son foyer en Bourgogne. Mais cette année, les viticulteurs Côte-d'Oriens n'ont pas traité leurs vignes, puisque la maladie recule fortement.

Les zones à traiter ont déjà été réduites dans plusieurs arrêtés préfectoraux datant de 2015 et 2016. Le bilan est donc très positif, c'est le BIVB le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne qui l'annonce.

La catastrophe aurait pu arriver il y a 5 ans

Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a 5 ans à peine, les viticulteurs Côte d'Oriens ne sont pas passés loin de la catastrophe. La maladie a explosé et la préfecture avait décidé de traiter massivement les ceps de vigne.

"On a eu peur que toute la Bourgogne viticole soit contaminée par cette maladie, quand elle a explosé en 2014. Et là, la préfecture nous aurait imposé entre 2 et 3 insecticides chez tous les vignerons partout dans la Côte. Et là, ça n'aurait pas été la même chose, ça aurait été une vraie catastrophe", note Laurent Fournier, viticulteur à Marsannay-la-Côte.

Laurent Fournier, viticulteur à Marsannay-la-Côte © Radio France - Soizic Bour

"L'insecticide n'est pas une solution durable"

Même si la nouvelle du recul de la flavescence est reçue positivement par tous les viticulteurs du département, certains émettent des réserves quant au traitement de la maladie, lorsqu'elle avait explosé en Bourgogne en 2014.

Thibault Liger Bel-Air fait du vin bio à Nuits-Saint-Georges, il est assez sceptique : "L'utilisation en elle-même d'insecticides qui vont détruire l'ensemble d'une faune n'est pas une solution durable", explique cet amoureux de la biodiversité et de l'équilibre de la nature.

Thibault Liger Bel-Air, viticulteur à Nuits-Saint-Georges © Radio France - Soizic Bour

Prospection et lavage des pieds à l'eau chaude

Outre les insecticides, des "subterfuges" existent pour parer à l'expression de la maladie, et "les viticulteurs se sont vraiment mobilisés", note Eve Gueydon, la responsable de la communication technique au BIVB et de la communication régionale flavescence dorée. "Ils ont très vite compris qu'il fallait faire quelque chose et ont très vite pris conscience du risque de la maladie".

Ces parades, "elles sont connues", explique Laurent Fournier, "mais diablement efficaces à long terme", ajoute-il. "Juste avant la récolte, on passe dans toutes les vignes, tous les 4 ou 6 rangs et on indique les pieds de vignes qui nous paraissent suspects, on les marque, on fait des prélèvements puis des analyses et en fonction du résultat, on fait une carte très détaillée de l'état des lieux de la maladie sur notre région".

Les viticulteurs traitent aussi les pieds à l'eau chaude et procèdent à l'arrachage des pieds malades.

- 88 % de surfaces traitées en Côte-d'Or

En tout, il y a eu en 2016 - 88 % de surfaces traitées en Côte-d’Or et - 55 % en Saône-et-Loire comparé à 2015 (dans le cadre de la lutte obligatoire contre la Flavescence Dorée). Entre 2013 et 2016, la baisse est ainsi de 99,5 % pour la Côte-d’Or et 88 % pour la Saône-et-Loire.