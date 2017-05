La Flèche et ses environs : les déchetteries désormais réservées aux seuls habitants

C’est nouveau : à partir du 1er juin, les habitants de La Flèche et des alentours devront présenter une carte pour pouvoir accéder aux deux déchetteries de la communauté de communes (Crosmières et Thorée-les-Pins). Mesure prise pour éviter les abus et faire des économies.

Les 12.000 foyers concernés l’ont reçue dans leur boîte aux lettres. C’est une carte de couleur verte, au format d’une carte bancaire. Henri n’a pas perdu de temps et l’a déjà rangée. « Elle a trouvé sa place dans la voiture. Elle restera ici », explique cet habitant de Crosmières. Plus dubitatif, Joël esquisse un sourire : « c’est la vie moderne : on est fichés partout ! C’est une carte de plus, c’est surtout ça qui m’embête ! Et il ne faut pas l’oublier à la maison ». Mais sur le fond, cet habitué de la déchetterie de Crosmières, pense, lui aussi, que ce nouveau badge sera utile pour éviter les abus. « On est en limite de département, on voit parfois des remorques qui viennent du Maine-et-Loir », constate le retraité.

"Ne pas payer pour les autres!"

De fait, les déchetteries de Crosmières et de Thorée-les-Pins étaient les deux seules du secteur à rester en accès libre. Il fallait mettre en place plus de contrôle pour plus d’équité, justifie Didier Lavaud, le directeur général des services du pays fléchois : « évidemment chaque riverain d’une communauté de communes voisine utilise la déchetterie la plus proche. Mais nous devions aussi maîtriser nos coûts de fonctionnement ». Le responsable estime qu’il en va de la « bonne utilisation de l’argent public ». « Le citoyen du pays fléchois paye pour lui mais ne doit pas payer pour les autres », justifie Didier Lavaud.

Une carte pour les particuliers, une autre pour les professionnels

Ce système de badges et barrières coûte 60.000 euros à la collectivité. A l’avenir, le pays fléchois envisage de passer un contrat avec la communauté de communes de Sablé pour que certains habitants puissent continuer à utiliser les déchetteries les plus proches de chez eux, explique Claude Ormon. « Ces structures représentent des investissements qui sont de l’ordre de 500.000 à 800.000 euros », détaille le responsable du Pôle Environnement pour le pays fléchois. Qui ajoute : « effectivement, une déchetterie rayonne sur un bassin de vie. Il n’est pas aberrant que des conventions soient établies pour permettre à la population de continuer à venir dans la déchetterie la plus proche ». Mais Claude Ormon pose une condition : « qu’il y ait une compensation financière ». La déchetterie de Crosmières construite il y a quinze ans accueille 35.000 véhicules par an. Elle arrive à saturation. Une réflexion est lancée en vue de son agrandissement avec création notamment d’un espace dédié aux déchets verts.

COMMENT CA MARCHE? : nouveauté: des cartes d'accès aux déchetteries de Crosmières et Thorée-les Pins