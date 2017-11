La foire aux champignons malgré une mauvaise récolte à Saint-Bonnet-le-Froid

Cette année, avec la sécheresse tardive, les champignons s'annoncent rares à la traditionnelle foire aux champignons de Saint-Bonnet-le-Froid, ces samedi 4 et dimanche 5 novembre. Les prix en tout cas risquent de s'enflammer.

Vous vous en êtes rendus compte forcément si vous êtes allés en forêt aux champignons ces dernières semaines, il n'y a vraiment pas grand chose dans nos sous-bois de la Loire ou de la Haute-Loire cet automne. La faute à la sécheresse tardive important cette année. Faute de pluie, les champignons ne sont pas sortis. Mauvaise nouvelle pour la foire aux champignons de Saint-Bonnet-le-Froid qui se tient ce week-end.

"On ne battra clairement pas le record en volume cette année"

Alors les organisateurs étaient un peu inquiets encore à la veille de l'ouverture de la foire. "On ne sait pas trop avec quelles quantités vont venir les exposants, reconnaissait Thierry Guyot vendredi soir. En tout cas on s'attend à ce que les prix grimpent un peu en raison des faibles stocks", prévenait le président du comité organisateur de la foire. "Ce n'est pas cette année qu'on va battre le record en volume."

Des champignons roumains ?

Mais alors d'où viendront les champignons exposés et vendus à Saint-Bonnet-le-Froid ce week-end ? "Il y en a quand même un peu sur les versants qui ont reçu plus d'eau que les autres, rassure Thierry Guyot. Et sinon, nous avons la chance d'être tout prêt de l'Ardèche, de la Lozère où la récolte a été meilleure." Mais l'organisateur veut être optimiste, il n'y aura pas de champignons des pays de l'Est dans la Loire. "On connaît la plupart des exposants, se sont des habitués. Certains tricheurs peuvent se faufiler discrètement mais il y aura 95% de champignons de la grande région."

Dans le doute, des contrôles surprises sont possibles, par les services sanitaires du département.