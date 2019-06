La forêt de Sarreguemines fermée au public suite à une invasion de chenilles

Sarreguemines, France

La forêt du Buchholz de Sarreguemines (Moselle) est fermée jusqu'à nouvel ordre selon une décision commune de la municipalité et de l'Office national des forêts (ONF). Elle est due à la présence importante de chenilles processionnaires de chênes dont les poils sont très urticants. Selon un relevé de l'ONF réalisé récemment, près de 7 chênes sur 10 porteraient un nid de chenilles. Les poils de chenilles se diffusent avec le vent et, au contact du corps humain, peuvent provoquer de terribles démangeaisons. Des plaques rouges sur le cou et le ventre peuvent apparaître à leur contact. Ces poils sont également responsables de complications respiratoires.

Les sept entrées de la forêt sont bloquées. Un spécialiste de la santé des forêts de l'ONF va poser un diagnostic sur l'ensemble de la forêt dans les prochains jours.