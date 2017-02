La gestion des déchets en Ile-de-France épinglée par la Cour des comptes.

1 milliard 500 mille euros en 2013 pour 5 millions et demi de tonnes de déchets produits en Ile-de-France. Un coût est trop élevé pour la cour des comptes qui a rendu son rapport annuel. En cause le taux de recyclage trop bas.

Les performances dans la gestion des déchets en Ile-de-France sont insuffisantes, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport annuel de la Cour des comptes dévoilé mercredi.

Insuffisante par rapport au tri notamment : A Paris par exemple, on ne recycle que 14% des déchets ! Pour toute l'Ile-de-France, ce n' est que 28%.. 60% des déchets sont incinérés et 9% enfouis en raison des collectes séparées (verre, emballages, papiers)

On est donc loin de l'objectif des 55% de déchets recyclés prévus par la loi sur la transition énergétique en 2020. 26 % alors que à titre d'exemple la moyenne française c'est 39% et la moyenne allemande 64%

Il y a eu des progrès ces dernières années mais en fait, depuis 2005 la Cour note que la qualité de la collecte collective est très médiocre et sans amélioration.

Selon une étude de l’Ordif de 2016, s’ils étaient mieux triés, le recyclage des papiers et des cartons pourrait être multiplié par trois et celui des emballages plastiques par quatre.

Les sages préconisent de favoriser l'apport volontaire dans des bacs ou des déchetteries et de construire plus de déchetteries. Il en faudrait 2 fois plus qu'aujourd'hui. parmi les axes de travail proposés on trouve aussi le développement de la collecte séparée du verre, des emballages légers, des cartons/papiers et des biodéchets et faire plus de communication à ce sujet

Enfin il faudrait moderniser les centres de tri pour faire face à l’extension du tri des plastiques

Paris est mauvais élève

De nombreux immeubles n'ont pas de bacs papiers et emballages (absence dans 15%) et verre (34%) et il n'y a pas de collecte spéciale pour les déchets organiques, pour les restaurants notamment (comme c'est le cas à Lorient, Montpellier)

Or cette collecte doit être généralisée d'ici 2025 si l'on en croit la loi sur la transition énergétique car ces déchets organiques représentent 1/4 des poubelles et transformés, ils peuvent être utilisés comme engrais naturel (compost) et gaz naturel.

Paris doit justement tester cette collecte dès cet été dans les 2e et 12e arrondissement