Indre-et-Loire, France

Deux projets concernant la gestion des déchets sont actuellement en cours dans la métropole de Tours. L'un est très avancé, l'autre n'en est encore qu'à ses tout débuts. Le premier ne crée pas vraiment d'opposition, ce qui n'est pas du tout le cas du deuxième.

Ce dernier projet, c'est celui d'une UVOM, une Usine de valorisation des ordures ménagères, un site qui prendrait donc en charge les déchets de nos poubelles bleues, en gros tout ce qui n'est pas recyclable comme le papier ou le carton. Là-bas un dispositif de méthanisation pourrait être mis en place. Cela consiste à faire du gaz à partir de déchets biodégradables comme les restes d'aliments. Pour le Collectif de riverains de la zone industrielle des Gaudières, à Mettray, là où pourrait s'implanter cette usine, la crainte c'est que ce gaz ne soit pas de bonne qualité et soit donc toxique pour les habitations alentour.

"On préférerait un tri à la source, c'est-à dire avoir une poubelle spéciale pour les déchets biodégradables, tout ce qui est alimentaire, avec lesquels on peut faire du gaz de bonne qualité" - Marie-Pierre Belzanne, membre du Collectif

"Le problème c'est que là le tri aura lieu sur place avec des machines et bien évidemment il y aura du plastique qui va passer, du tissu qui va passer, et qui vont faire des gaz qui sont nocifs", explique Marie-Pierre Belzanne qui habite à 100 mètres de la zone industrielle des Gaudières où le projet est envisagé. Pour Jean-Luc Galliot en revanche, le Mr Déchets de la métropole de Tours, ce site ne poserait aucun problème pour l'environnement.

L'autre projet en cours est lui beaucoup plus avancé. C'est celui d'un centre de tri à cheval entre Parçay-Meslay et Chanceaux-sur-Choisille. Il devrait remplacer dans 3 ans celui déjà existant à la Riche, qui est à saturation, et ne s'occuper uniquement que des déchets recyclables, ceux des poubelles jaunes. Il devrait traiter 50 000 tonnes par an, soit plus du double de ce qui se fait à la Riche.