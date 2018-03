Les départements de la Gironde et de la Charente-Maritime ont été placés en alerte orange aux inondations pour des risques de crue. L'Estuaire de la Gironde et la confluence Garonne-Dordogne sont concernés.

Avec la fonte de la neige, la pluie, la houle et les forts coefficients de marée (110) attendus ce weekend, le risque d'inondations est important dans l'Estuaire de la Gironde et à la confluence Garonne-Dordogne. Météo France a donc placé la Gironde et la Charente-Maritime en alerte orange. Le phénomène pourrait se poursuivre jusqu'à lundi.

La carte de Vigicrues © Radio France -

Il pourrait y avoir des vagues de 4,50 mètres sur la côte de Charente-Maritime et du Médoc.

Sur la confluence Garonne-Dordogne

La préfecture de la Gironde indique qu'à Bordeaux, il est prévu pour la pleine mer de 20h20, ce jeudi soir, une hauteur comprise entre 6,04 et 6,23 m et, pour la pleine mer de 8h40 vendredi matin, une hauteur entre 6,72 et 6,95 m. A Libourne, il est prévu pour la pleine mer de 20h20 ce jeudi soir une hauteur comprise entre 5,38 et 5,67 m et, pour la pleine mer de 8h40 vendredi matin, une hauteur comprise entre 5,72 et 6,12 m.

Sur l’estuaire de la Gironde

Au Verdon, il est prévu pour la pleine mer de 17h00 ce jeudi soir, une hauteur comprise entre 5,79 et 5,95 m et, pour la pleine mer de 5h30 vendredi matin, une hauteur comprise entre 6,33 et 6,5 m. A Pauillac, il est prévu pour la pleine mer de 18h ce jeudi soir, une hauteur comprise entre 6,06 et 6,25 m et, pour la pleine mer de 6h20 vendredi matin, une hauteur comprise entre 6,69 et 6,88 m.