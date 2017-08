La Gironde face au défi de la ressource en eau

Le ministre de l'écologie Nicolas Hulot vient de présenter un plan pour mieux gérer la ressource. L'occasion de faire le point sur son état et sa gestion dans notre département. En résumé : nous sommes privilégiés mais la vigilance s'impose.

La sécheresse qui frappe la France ces derniers mois inquiète le gouvernement. Si la météo n'est pas terrible en ce moment, plus de 80 départements sont toujours en situation préoccupante. Parmi eux : 30, dont la Gironde, ont pris des arrêtés de crise. Nicolas Hulot, ministre de l'écologie et Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, ont présenté ce mercredi 9 août des actions pour une meilleure gestion de l'eau. Pas de mesures concrètes ou contraignantes. Plutôt des déclarations d'intention. Parmi elles : inciter les citoyens, les entreprises et les administrations à économiser l'eau ; développer une agriculture économe ou encore réaliser des bassins de stockage d'hiver.

Des ressources importantes

La Gironde est plutôt un département privilégié. Elle bénéficie notamment pour son agriculture de la gigantesque "nappe des Sables" où dorment des centaines de millions de mètres cubes d'eau. Une nappe qui se recharge très vite car elle est très peu profonde (située sous les pins à la frontière des Landes). Même si son niveau baisse avec la sécheresse, il n'y a rien d'inquiétant pour l'instant. Plus de 80% de l'irrigation agricole est assurée par les nappes phréatiques en Gironde. Ce qui enlève la pression sur l'eau de surface, les rivières, qui ne représentent "que" 12% du prélèvement agricole.

Des économies nécessaires

L'agriculture en Gironde aura tout de même besoin de nouvelles ressources dans les années qui viennent. On estime par exemple que la Garonne va voir son débit baisser de moitié d'ici 2050. Mais même si les agriculteurs militent pour cela, "stocker l'eau" n'est pas une priorité en Gironde. Paul Cojocaru le responsable du service de l'eau et de la nature à la direction des territoires et de la mer (DTM) de la Gironde explique qu'"aucun projet n'est dans les cartons à ce jour". Il existe quelques grandes retenues d'eau dans le Sud du département, à Signalens et Brouqueyran notamment mais elles ne représentent que 2% de l'eau utilisée par l'agriculture. Presque tous les acteurs s'accordent à dire qu'il faut penser et mettre sur pied une agriculture moins gourmande. Et peut-être arrêter certaines productions comme le maïs.

Ces projets de stockage nécessitent un consensus de tous les acteurs sur un territoire car ils ont un impact environnemental assez fort

Le défi de l'eau potable

Le plus grand défi qui attend à la Gironde d'ici une vingtaine d'années est la gestion de l'eau potable. La situation des nappes profondes - qui représentent 100% de l'eau potable utilisée à ce jour - n'est pas aussi enviable que leurs cousines peu profondes. D'ici quelques années, il est possible qu'une partie de notre eau potable vienne de nappes phréatiques peu profondes. D'où la nécessité d'être très vigilant sur la pollution des sols.

Nous prélevons plus d'eau que la vitesse de rechargement. Il faut absolument diversifier nos sources

Un projet est en cours pour prélever de l'eau d'une nappe profonde dans le Médoc. Il est très important puisqu'il représenterait 20 millions de mètres cubes d'eau par an sur les 100 millions prélevées chaque année dans le département. Un projet qui inquiète certaines associations écologistes car il pourrait avoir un impact non négligeable sur d'autres nappes qui alimentent notamment le massif forestier.