Il va falloir surveiller les robinets... En Gironde, on consomme plus d'eau que la capacité de renouvellement de la nappe profonde qui alimente le département. 113 millions de mètre cube d'eau potable y sont prélevés chaque année. 60% pour la consommation domestique. Selon les estimations, il faudrait économiser 25 millions de mètres cube par an.

Installer des mousseurs sur les robinets permet de réduire de 12% la consommation d'eau

Face à ce constat, le département et le syndicat des eaux ont lancé il y a cinq ans le projet MAC Eau (Maîtrise de la consommation d'eau). Un projet qui a mis les Girondins à contribution. 80 000 kits hydro-économes ont été distribués (dans 393 communes). Des kits qui ont permis aux foyers concernés de réduire de 12% leur consommation en eau explique Bruno Leménager, directeur de la délégation Atlantique Dordogne de l'agence de l'eau : "Ce kit permet de réduire la pression de l'eau qui arrive au robinet grâce à un système de mousseur, c'est très facile à installer chez soi." Depuis son lancement en 2012, le projet MAC eau a permis d'économiser 900 000 mètres cube d'eau par an, soit l'équivalent de 300 piscines olympiques.

900 000 mètres cubes d'eau économisés par an grâce au projet MAC Eau

La ville de Mérignac est partenaire du projet. Gérard Chausset, adjoint au maire, explique ce qui a été mis en place dans la ville : "D'abord nous avons équipé tous les bâtiments comme les équipements sportifs ou les écoles de matériels économes en eau, puis nous avons également agit sur les espaces verts. Depuis nous faisons moins d'horticulture, car les plantes consomment beaucoup d'eau, et nous installons plus de plantes vivaces. Tout ça nous a permis de réduire notre consommation d'eau de 17%. " Un Girondin consomme en moyenne, 75 mètres cube d'eau par habitant, c'est douze de moins que la moyenne nationale.