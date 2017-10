La Grande-Motte va se chauffer à l'eau de mer

La Grande-Motte (Hérault) se lance dans la thalassothermie, c'est à dire chauffer des logements avec de l'eau de mer. Un procédé écologique et économique.

La thalassothermie, ce n'est pas très compliqué : c'est une boucle.

A la Grande-Motte, on ira d'abord pomper l'eau de mer dans le port, entre 5 et 10 mètres de profondeur. Ensuite cette eau sera acheminée vers les logements grâce à 5 kilomètres de tuyaux. Et enfin elle sera rejetée en mer mais attention, la différence de température entre l'eau prélevée et l'eau évacuée ne doit pas dépasser 6°C "pour ne pas perturber la faune et la flore sous-marine" souligne Joëlle Jenin-Vignaud, l'adjointe au maire chargée de l'urbanisme et du développement durable.

Economique et écologique

La thalassothermie est économique. Là où ça se fait déjà, comme à Marseille, la Seyne-sur-Mer ou Barcelone, la consommation d'électricité a baissé de 30%. Autre avantage selon l'élue de la Grande-Motte, "les prix restent stables contrairement aux autres énergies".

La thalassothermie est également écologique. Pas de transport, pas de stockage. A la Grande-Motte, le cabinet Girus qui a réalisé l'étude de faisabilité a calculé que les émissions de gaz à effet de serre seront divisés par huit.

Près de 2.000 logements chauffés grâce à la Grande Bleue

Dans deux ou trois ans, entre 28 et 35 bâtiments de la cité des Pyramides seront chauffés avec l'eau de mer, soit 1.800 logements à proximité du port.

L'appel d'offre a été lancé en mai, 5 candidats sont retenus et le nom de celui qui remportera le marché sera connu en juillet 2018. Il s'agit d'une délégation de service public. L'investissement est estimé à 8 millions d'euros sachant que l'Etat, via l'Ademe, devrait subventionner l'opération à hauteur de 60%, selon Joëlle Jenin-Vignaud.