La grêle à l'origine d'accidents de la route

Bretagne, France

Les gendarmes des Côtes d'Armor et du Finistère appellent à la prudence sur les routes, alors que la Bretagne est touchée depuis plusieurs jours par des averses de grêle à répétition. "Prudence sur les routes à la nuit tombée", rappellent les gendarmes à Saint-Brieuc. "Neige et grêle réduisent la visibilité et rendent la chaussée glissante. C'est ce qui est arrivé à cet automobiliste, surpris par les conditions météorologiques, sortie de route sans gravité fort heureusement."

Depuis plusieurs jours et après une semaine de très beau temps, la Bretagne est à nouveau touchée par un épisode hivernal : températures proches de zéro au lever du jour et atteignant péniblement la dizaine en milieu de journée, grêle et même quelques flocons de neige.

#Meteo#Bretagne#Grele Fortes averses de grêle cette nuit avec l’arrivée de l’air froid d’altitude sur les îles du Ponant comme ici à Ouessant (29).

Vidéo: Kristell Pibouleau - Couleurs Météo Bretagne pic.twitter.com/QAYEt2TjlQ — Stéven Tual (@StevenTual_off) April 3, 2019

