La grogne monte au Parc national des Cévennes

Florac, France

Les agents du parc national des Cévennes se sont mobilisés ce jeudi matin pour protester contre la réduction régulière des effectifs. 14 postes ont été supprimés au cours des 10 dernières années et les agents ont exprimé leur colère à l'occasion de la venue de deux représentants du ministère de l'Environnement au siège du parc à Florac. Le parc compte encore 74 agents mais "les missions sont de plus en plus nombreuses et les employés ont du mal à supporter la pression" déplore Isabelle Henry l'une des représentantes du personnel . "Sur le terrain on nous reproche aussi de nous voir moins souvent qu'avant et ça crée une frustration dans les communes du territoire" poursuit Isabelle Henry.

Double langage

Les agents en colère dénoncent également le double langage du gouvernement en matière d'environnement. "On crée l'agence française pour la biodiversité, mais cela se fait en mutualisant les moyens, ce qui signifie que des postes sont fermés sur certains sites pour être déployés ailleurs. Le gouvernement ne met pas les moyens en matière de protection de l'environnement" explique encore Isabelle Henry qui espère une mobilisation citoyenne des acteurs du territoire pour sauver ce qui peut encore l'être.