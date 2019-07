La Haute-Savoie passe en vigilance sécheresse

Haute-Savoie, France

La Haute-Savoie fait désormais partie des départements en vigilance sécheresse. « Un déficit de 25% des précipitations a été constaté sur la saison hivernale 2018-2019, qui n’a pas permis une recharge suffisante des eaux souterraines » selon le communiqué de la préfecture de la Haute-Savoie.

Aussi, conformément aux dispositions de l'arrêté cadre sécheresse du 18 juillet 2018, les usagers sont invités à éviter tout gaspillage d’eau, en particulier pour ce qui concerne :

• l’arrosage des espaces verts et des stades en pleine journée,

• le lavage des voitures, à réaliser en priorité dans les stations de lavage,

• le lavage haute-pression,

• les fontaines en circuit ouvert.

Le secteur des Usses est en seuil d’alerte

Le secteur des Usses, situé à l’ouest d’Annecy, lui est placé en seuil d’alerte. Les restrictions d’usage de l’eau sont donc plus contraignantes. A partir de ce mardi 16 juillet il est interdit :

• de laver les voitures hors stations professionnelles

• de remplir les piscines privées

• d’arroser les pelouses, les ronds-points, les espaces verts publics et privés, les jardins d’agrément et les espaces sportif de toute nature entre 8h et 20h

• d’arroser les stades, les golfs…entre 8h et 20h

• d’irriguer pour les agriculteurs entre 10h et 18h, sauf dérogation

Vous avez tous les détails de ces restrictions dans le communiqué de la préfecture de la Haute-Savoie.