La jeunesse mondiale dans la rue pour le climat. L'exemple de la mobilisation à Brest

Brest, France

Cette mobilisation inspirée par l'adolescente suédoise Greta Thunberg prend de l'ampleur. A Brest, par exemple, les lycéens ont préparé des pancartes et ont prévu deux débats à l'issu de la marche qui partira à 13h30 ce vendredi de la place de Strasbourg.

"Mes parents ne sont pas très chauds... Mais me mettre en grève, c'est mon droit !"

A la sortie du lycée de l'Iroise, Éloïse explique : "on va dans la rue parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Et on ne manifeste pas seulement sur la question du climat, mais aussi contre les pollutions. Ce qui se passe est grave." Colin est élève en seconde : "On doit interpeller le gouvernement, mais aussi les industriels et les individus. Tout le monde doit s'y mettre." Certains en ont parlé avec leurs parents, d'autres non. "Les miens ne sont pas très chauds, reconnait Éloïse. Mais, me mettre en grève, c'est mon droit !"