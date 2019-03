La journée internationale sans viande divise aux Halles de Poitiers

Poitiers, France

Après l'appel de 500 personnalités en janvier dernier à se passer de viande et de poisson tous les lundi de l'année 2019, une journée sans viande est programmée ce mercredi 20 mars.

L'initiative a été lancée aux Etats-Unis en 1985 par une association qui milite pour les droits des animaux. Aujourd'hui, l'idée c'est de montrer que la consommation de viande est néfaste aussi pour l'environnement.

Selon l'INRA, l'institut national de recherche agronomique, les Français mangent trop de viande par rapport à leurs besoins nutritionnels. L'institut estime qu'il ne faut pas dépasser 500 grammes de viande par personne et par semaine, c'est 150 grammes même pour la charcuterie.

Manger moins de viande mais manger mieux

Dans les Halles du marché Notre-Dame à Poitiers, difficile d'imaginer une journée sans viande pour Philippe, boucher depuis ses 13 ans : "Pourquoi une journée sans viande ? Il en faut toujours un petit peu de viande. Moi je ne peux pas me passer de ma tranche de jambon ou de ma côtelette de porc. Peut-être qu'il faut en manger un peu moins mais moi je dis qu'il manger de la qualité".

De la betterave pour remplacer le steak de boeuf

Se passer de viande pendant une journée, rien de plus facile pour les gérants du restaurant Grand Ours installé dans les Halles depuis un an et demi. Anthony Bonin, l'un des associés-gérants propose une carte uniquement végétarienne à ses clients. Pour lui "c'est important ce genre de journée pour sensibiliser des gens qui sont habitués à manger de la viande coûte que coûte".

Pas de slogan militant sur le comptoir du restaurant mais une volonté de proposer une alternative aux "fléxitariens", à ceux qui mangent de la viande occasionnellement et de proposer des plats complet et variés.

Le nom du restaurant n'a pas été choisi par hasard. Il s'agit de casser les clichés explique Anthony Bonin, "le végétarien c'est le mangeur de salade ou de graine, c'est le lapin ou l'oiseau, c'est pour cela que l'on a choisi l'ours, un animal fort pour montrer que l'on peut varier son alimentation pour se nourrir".