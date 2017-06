Les agriculteurs de Loire-Atlantique craignent de vivre une sécheresse record cet été, comme en 1976 !

Les records de chaleurs en France tombent les uns après les autres en ce mois de juin 2017. Des températures qui aggravent le manque de pluie des derniers mois en Pays de la Loire. Certains agriculteurs s'attendent à une des pires sécheresses depuis 50 ans.

Les épis de blé craquent sous les pas de David Delaunay. Cet agriculteur installé à Issé, tout près de Chateaubriant dans le nord de la Loire-Atlantique, ne peut que constater les dégâts : "C'est anormalement jaune. Là, on vient de moissonner les petits pois avec 10 jours d'avance. Le blé c'est pareil". Depuis des semaines, les températures dépassent allègrement les 30°c et surtout, il ne pleut pas !

Depuis le début de l'année 2017, il a plu en moyenne deux fois moins qu'une année normale

En Pays de la Loire, et globalement sur tout le nord-ouest de la France, le déficit pluviométrique s'élève à 30% depuis l'automne 2016. Un printemps sec comme celui que nous venons de vivre n'est pas nécessairement catastrophique, si les nappes phréatiques ont été remplies pendant l'hiver. Mais cette année, il a aussi été très sec. Les agriculteurs de la région se sont rassemblés depuis le mois de mai en comité sécheresse pour évaluer les dégâts.

Champ de blé très sec à Issé tout près de Chateaubriant © Radio France - Aurélien Tiercin

Et ils sont importants selon David Delaunay. "On parle des cultures mais il va y avoir aussi le manque d'herbe pour les bêtes. On a fait des stocks de fourrage mais on les sort déjà. Normalement c'est prévu pour l'hiver prochain, voire quelques jours en plein été. Mais les sortir dès le 20 juin...(souffle)... on vit quelque chose de catastrophique".

Ca commence à ressembler à la terrible année 1976 (ndlr : une des pires sécheresses qu'a connu la France). Les rendements ne vont vraiment pas être top. Il va manquer des quintaux" - Dominique Delaunay, agriculteur à la retraite à Issé

La situation est critique en Loire-Atlantique, où l'interdiction de prélever dans les cours d'eau est mis en place pratiquement partout, mais elle est encore pire dans le sud-Loire et le Maine-et-Loire, où la terre n'a pas reçu de vraies pluies depuis pratiquement deux mois.

Des sécheresses qui deviennent de plus en plus régulières ces dernières années. C'est pourquoi David Delaunay propose de mettre en place des puits communs pour irriguer les champs des agriculteurs. Mais dans le pays de Chateaubriant, "beaucoup d'associations sont contre ça, puisqu'il faut parfois creuser des trous, des gros trous même et sacrifier des parcelles. Mais si on veut manger et avoir quelque chose dans notre assiette, il va falloir s'y mettre un jour ou l'autre !"