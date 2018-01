La Loire et la Haute-Loire, comme deux autres départements français vont traverser un épisode neigeux court mais intense en cette fin de semaine.

Saint-Étienne, France

Comme le Puy-de-Dôme et le Cantal, la Haute-Loire et la Loire sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas à partir de la nuit prochaine, vendredi. L'alerte débutera à 2h du matin, selon le dernier bulletin de Météo France.

De fortes chutes de neige sont attendues d'ici à vendredi soir dans nos deux départements, avec des "épaisseurs pouvant atteindre ou dépasser 30/40 cm en Haute-Loire, sur les monts du Cantal et le massif du Sancy" ou encore "20 cm dans le Stéphanois".

Il faudra être prudent sur les routes car cette neige "sera très lourde et collante", d'après Météo France. Cet épisode neigeux devrait prendre fin dans la matinée de samedi.