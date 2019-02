Atmo étend à la Loire et la Haute-Loire sa plateforme de signalement des odeurs

Loire, France

L'observatoire de la qualité de l'air Atmo Auvergne-Rhône-Alpes étend à toute la région sa plateforme de signalement des odeurs en ce début d'année 2019. Baptisé ODO, cet outil se décline en application pour smartphone mais vous pouvez aussi l'utiliser en passant par le site internet d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Les mauvaises odeurs sont d'après Atmo le deuxième motif de plaintes après le bruit dans la région.

Outil de conciliation

Pour signaler une odeur sur ODO, c'est très rapide : "il faut moins d'une minute", promet Sébastien Waitz, chargé de projet chez Atmo. Il suffit d'indiquer dans quelle commune vous avez détecté l'odeur. Des menus déroulants vous permettent ensuite de préciser l'intensité de l'odeur et de la définir en la comparant à des odeurs connues (essence ou oeuf pourri par exemple). Il vous reste à renseigner la date et l'heure à laquelle vous avez senti l'odeur et c'est réglé.

C'est quelque chose qui nous aurait bien arrangé il y a quelques années" - le maire de La Talaudière

Des agents d'astreinte d'Atmo surveillent en temps réel les signalements et s'il y en a plusieurs au même moment au même endroit, une enquête rapide est menée, en croisant les données météo et de pollution. La mairie, les services de l'État ou les industriels du secteur sont éventuellement contactés pour tenter de déterminer la source de l'odeur. L'objectif est de pouvoir intervenir rapidement, et surtout de disposer d'éléments factuels pour pouvoir le faire. Atmo définit en fait sa plateforme comme un outil de conciliation, sur un sujet qui est en général conflictuel. La plateforme fonctionne déjà depuis plusieurs mois, puisqu'un test a été mené en Haute-Savoie. 500 signalements ont été faits dans ce département et autour, la plupart en zone urbaine. Tous ont été compilés dans une base de données d'Atmo, ce sera le cas pour les prochains signalements aussi.

"C'est quelque chose qui nous aurait bien arrangé il y a quelques années", commente Ramona Gonzalez-Grail, le maire de La Talaudière. Sa commune est confrontée depuis 2014 à des odeurs nauséabondes. Un abattoir de la commune a été reconnu responsable de ces nuisances en juillet 2018, après des années de plaintes des habitants, un registre mis en place en mairie et plusieurs enquêtes. Après les plaintes déposées, le dossier arrive désormais devant la justice, avec une audience prévue le 21 mars à Saint-Étienne.