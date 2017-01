La Loire et la Haute Loire touchées par une vague de froid la semaine prochaine

A partir de samedi, les températures vont rapidement passer en dessous de la barre des 0 degrés la nuit bien sûr mais aussi en journée

Les températures sont encore légèrement positives en journée ce week-end, le thermomètre, en revanche, va dégringoler rapidement dans la Loire et la Haute Loire dès le début de la semaine prochaine pour atteindre des valeurs très négatives, des températures, qui pourront friser les -13° degrés la nuit.

C'est la journée du vendredi 20 qui promet d’être la plus froide de la semaine dans toutes les secteurs de nos deux départements et cela sans compter les effets refroidissants de possibles vents. Ces prévisions sont valables pour les villes, mais il va de soi que plus on montera en altitude plus ces chiffres pourront être bas.

Pensez au numéro d'urgence, le 115

Dans une période comme celle qui s’annonce le numéro d'urgence, le 115, pour signaler les personnes sans abri deviendra encore plus vital que d'habitude.