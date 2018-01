La Loire monte encore à Orléans

Par Anne Oger, France Bleu Orléans

La Loire devrait atteindre son plus haut niveau à Orléans dans les prochaines heures, mais un peu plus tard que les premières prévisions, et surtout le pic est revu à la hausse. Autour de 2m20 au Pont Royal, la ville d'Orléans met en garde les riverains.